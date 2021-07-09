Собянин не взялся обещать продолжение спада заболеваемости в Москве

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Москве ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась, но остается сложной, заявил мэр города Сергей Собянин. Он добавил, что не взялся бы прогнозировать новый спад заболеваемости. Он сказал это на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"В Москве ситуация (с коронавирусом) стабилизировалась, мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень сложная, и, на мой взгляд, прогнозировать дальнейший спад я бы не взялся, хотя, конечно, мы видим определенную тенденцию", - сказал мэр.

Особую тревогу у него вызывает большой процент госпитализаций пациентов с коронавирусом.

"Несмотря на общее снижение выявленных вновь заболевших, количество госпитализированных находится примерно на одном и том же уровне - около 1700 человек в сутки. Это означает то, что, в основном, это тяжелые или особо тяжелые больные, которые потом поступают в реанимацию, ИВЛ и так далее", - продолжил он.

Собянин призвал жителей Москвы придерживаться правил, которые выработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора и продолжать активную вакцинацию.

"На сегодняшний день мы видим, что достигнем в ближайшие день-два объема первокомпонентной вакцинации около 3,5 млн москвичей. Это уже солидная, хорошая цифра, но как я сказал, требуется конечно дальше продолжать эту работу, - отметил он. - На сегодняшний день мы достигли объема вакцинации в сутки около 110 тысяч человек".

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице начала расти в конце мая, в середине июня суточный прирост несколько дней превышал 9 тысяч новых случаев. В последние дни суточный прирост в столице колеблется в районе 5-7 тысяч.

Утром в пятницу оперштаб сообщил, что за минувшие сутки в городе выявили 6 643 заболевших, днем ранее сообщалось о 6 040.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 1 418 134 случая заболевания COVID-19.