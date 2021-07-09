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Блогер Mellstroy получил полгода исправительных работ за побои в прямом эфире

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве назначил наказание в виде полугода исправительных работ блогеру Андрею Буриму, известному под псевдонимом Mellstroy, за избиение девушки во время прямого эфира в соцсетях.

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"С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры суд приговорил Бурима к наказанию в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно", - сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре.

По версии следствия, в октябре 2020 года во время прямой трансляции в интернете Бурим схватил девушку, присутствовавшую в комнате, за шею, несколько раз ударил ее лицом о стол, после чего с силой оттолкнул от себя.

"В апартаментах в момент инцидента присутствовало не менее 10 гостей, а прямую трансляцию просматривало неопределенное количество подписчиков",- сказали в прокуратуре.

Mellstroy

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