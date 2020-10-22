Избитая блогером Mellstroy модель заявила на него в полицию

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Называющая себя инстаграм-моделью Алена Ефремова подала заявление в полицию, в котором просит возбудить уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью против блогера Андрея Бурима (Mellstroy), избившего ее во время стрима. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат девушки Мансур Гильманов.

Согласно заявлению Ефремовой, поданном в ОМВД по Пресненскому району Москвы, 19 октября примерно с 1:00 до 2:00 неизвестное ей лицо под псевдонимом Mellstroy во время публичной трансляции на YouTube из башни "Федерация" в Москва-Сити, который смотрели более 50 тыс. человек, оскорблял ее, в том числе как женщину, унижая ее честь и достоинство.

Кроме того, поясняет девушка, во время той же трансляции Бурим "внезапно и беспричинно" применил к ней насилие: обхватил ее шею, не менее пяти раз ударил головой об стол, сопровождая свои действия нецензурными выражениями и угрозами причинения тяжкого вреда, с силой отшвырнул ее от стола, после чего она упала и ударилась об стул, а также ударил ее в правую часть туловища, силой подняв за руку с кресла.

В результате действий Бурима, указывает Ефремова, ей были нанесены ушибы мягких тканей головы, шейного и грудного отдела позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

"Считаю, что действия неизвестного лица являются открытым вызовом обществу, многотысячной аудитории - зрителям онлайн-трансляции, а его поведение обусловлено желанием противопоставить себя людям, показать пренебрежительное к ним отношение, продемонстрировать грубую силу и ненависть к женщинам", - заключает Ефремова.

В своем инстаграме Ефремова также призвала обратиться к ее адвокату всех "жертв" Бурима, "потому что против такого зла, как насилие, важно объединяться".