В Думе заявили, что РФ придется укреплять таджикско-афганскую границу

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Ситуация в Афганистане складывается неблагоприятным образом, и Москве, вероятно, придется предпринять шаги по укреплению таджикско-афганской границы, чтобы обезопасить себя на дальних рубежах, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Нам в любом случае надо будет укреплять сейчас свою границу - укреплять ее уже на территории Таджикистана, Узбекистана с Афганистаном. И это будет закрытие нашей границы на дальних рубежах. Я так думаю, что это придется делать. Ситуация очень напряженная", - сказал Чепа "Интерфаксу" в пятницу.

Он добавил, что такое укрепление может быть проведено "в форме технической или физической поддержки".

По словам парламентария, вытеснение талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) на севере Афганистана само по себе не дает почвы для уверенности в безопасности российских границ и снижении террористической угрозы.

"Если мы хотим выбирать из двух зол меньшее, то меньшее найти сложно - сказать, что вот это лучше, вот это хуже. Это все зло. И для нас это очень серьезная ситуация: все, что происходит сегодня, происходит не без определенных "настроек" Соединенных Штатов", - отметил Чепа.

Он также уточнил, что дальнейшие шаги будут зависеть от того, как будут развиваться события, но добавил, что они развиваются не самым благоприятным образом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в пятницу заявил, что в России обеспокоены возможностью переноса военных действий из Афганистана в Таджикистан. Тем не менее, по его словам, Россия не намерена предпринимать никаких мер в ответ на занятие талибами пограничных постов на афганской границе с Ираном и Таджикистаном - до тех пор, пока это происходит на территории Афганистана. Он также добавил, что Москва настаивает на выполнении договоренностей между Вашингтоном и талибами.

Ранее в пятницу один из руководителей политофиса "Талибана" в Катаре Шахабуддин Делавар заявил журналистам, что организация не допустит распространения ИГ на территории Афганистана и "будет бороться с этой угрозой".

Таджикистан является членом Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). На территории Таджикистана развернута 201-я российская военная база.