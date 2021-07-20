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Посол РФ в Таджикистане сообщил о помощи Москвы в укреплении таджикско-афганской границы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россия участвует в укреплении таджикско-афганской границы, а также поставляет в республику современное вооружение, заявил посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов в интервью, опубликованном во вторник в газете "Коммерсант".

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"Российская сторона участвует в усилиях по укреплению таджикско-афганской границы, в частности, в ближайшее время планируется начать строительство одной из пограничных застав на Шуроабадском направлении", - сообщил Лякин-Фролов, отвечая на вопрос, какие меры предпринимает РФ, чтобы помочь Таджикистану в укреплении его безопасности на фоне активизации экстремистов в сопредельном Афганистане.

Дипломат отметил, что командование дислоцированной в Таджикистане 201-й Российской военной базы также оказывает "содействие в подготовке личного состава вооруженных сил республики".

"Кроме того, на основе долгосрочных договоренностей Россия осуществляет Программу модернизации вооруженных сил Республики Таджикистан, поставляя нашим таджикским друзьям современные вооружения и военную технику", - уточнил Лякин-Фролов.

При этом, по его словам, ситуация в Таджикистане остается стабильной.

"Мы не наблюдаем каких-либо панических настроений, а, наоборот, видим решимость властей Таджикистана всемерно укреплять таджикско-афганскую границу с целью недопущения любого проникновения экстремистов с территории Афганистана", - заявил дипломат в беседе с изданием.

На фоне вывода войск США из Афганистана в стране активизировалось движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы. По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов. Сообщалось также, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибов переходят на территорию Таджикистана.

Лякин-Фролов Россия Таджикистан Афганистан

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