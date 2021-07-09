В Думе скептически отнеслись к обещаниям талибов не угрожать соседним странам

Московская пресс-конференция делегации политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что к обещаниям представителей афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) не создавать угрозу для территории стран ОДКБ стоит относиться с настороженностью.

"Говорить о том, что талибы будут выполнять условия по обеспечению безопасности и недопущению проникновения ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) я бы поостерегся, отношусь к этому скептически", - сказал Швыткин в пятницу.

Он считает, что "говорить - это одно, думать - другое, а делать - третье".

"Реально в Афганистане происходит государственный переворот, и талибы - не наши союзники, "Талибан" - это организация, запрещенная в России", - напомнил парламентарий.

По его мнению, "если через Таджикистан будут попытки просачивания бандформирований "Талибана", они могут нести дестабилизирующий фактор в странах Средней Азии".

"Нам наблюдателями в этой ситуации быть нельзя. Нужно оперативно принимать превентивные меры по укреплению наших границ, проводить учения различного рода не только российско-таджикского формата, но и совместно с другими странами ОДКБ", - сказал Швыткин.

Ранее в пятницу представители афганского движения "Талибан" в ходе переговоров в Москве заверили Россию, что не будут создавать угрозу для территории стран ОДКБ.

"У России нет озабоченностей. Мы провели переговоры, находимся в регулярном контакте. Мы заверили их, что не будем создавать угрозу для других стран", - заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин на пресс-конференции в Москве.

Кроме того, он сказал, что "Талибан" очистил от ИГИЛ север и восток Афганистана и привержен обязательствам по борьбе с ними.

"Деятельность ИГИЛ не должна быть возможна в Афганистане, в этом случае мы не сможем установить исламское правительство. ИГИЛ - это чужой феномен для Афганистана, у них нет связей в стране, мы полностью привержены тому, чтобы не допустить их деятельности", - сказал Шахин.

Он отметил, что "Талибан" вел с ИГИЛ ожесточенную борьбу на севере и востоке страны и "очистил от них эти территории".