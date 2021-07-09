Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:30Заразились
на 09.07В России 5 733 218+25 766В мире 185 557 387+481 535

В Думе скептически отнеслись к обещаниям талибов не угрожать соседним странам

В Думе скептически отнеслись к обещаниям талибов не угрожать соседним странам
Московская пресс-конференция делегации политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ)
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что к обещаниям представителей афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) не создавать угрозу для территории стран ОДКБ стоит относиться с настороженностью.

"Говорить о том, что талибы будут выполнять условия по обеспечению безопасности и недопущению проникновения ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) я бы поостерегся, отношусь к этому скептически", - сказал Швыткин в пятницу.

Он считает, что "говорить - это одно, думать - другое, а делать - третье".

В РоссииЛавров назвал условие для вступления России в афганскую войнуЧитать подробнее

"Реально в Афганистане происходит государственный переворот, и талибы - не наши союзники, "Талибан" - это организация, запрещенная в России", - напомнил парламентарий.

По его мнению, "если через Таджикистан будут попытки просачивания бандформирований "Талибана", они могут нести дестабилизирующий фактор в странах Средней Азии".

"Нам наблюдателями в этой ситуации быть нельзя. Нужно оперативно принимать превентивные меры по укреплению наших границ, проводить учения различного рода не только российско-таджикского формата, но и совместно с другими странами ОДКБ", - сказал Швыткин.

Ранее в пятницу представители афганского движения "Талибан" в ходе переговоров в Москве заверили Россию, что не будут создавать угрозу для территории стран ОДКБ.

"У России нет озабоченностей. Мы провели переговоры, находимся в регулярном контакте. Мы заверили их, что не будем создавать угрозу для других стран", - заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин на пресс-конференции в Москве.

Кроме того, он сказал, что "Талибан" очистил от ИГИЛ север и восток Афганистана и привержен обязательствам по борьбе с ними.

"Деятельность ИГИЛ не должна быть возможна в Афганистане, в этом случае мы не сможем установить исламское правительство. ИГИЛ - это чужой феномен для Афганистана, у них нет связей в стране, мы полностью привержены тому, чтобы не допустить их деятельности", - сказал Шахин.

Он отметил, что "Талибан" вел с ИГИЛ ожесточенную борьбу на севере и востоке страны и "очистил от них эти территории".

Юрий Швыткин Госдума Талибан Афганистан

Новости по теме

Новости

Смертность в РФ в июне выросла на 13,9% к прошлому году

"Яндекс" выйдет из сделки по покупке KupiVIP

В России объем операций без согласия клиента вырос на 57%

Москвичам пообещали аномальную жару до 18 июля

Москвичам пообещали аномальную жару до 18 июля

В Петербурге запустили карту с визуализацией свободных талонов на прививку

Штат посольства США в Москве урежут на 90% относительно 2016 года

Штат посольства США в Москве урежут на 90% относительно 2016 года

Блогер Mellstroy получил полгода исправительных работ за побои в прямом эфире

Стратегические бомбардировщики Ту-160 вернулись с Чукотки на базу

Стратегические бомбардировщики Ту-160 вернулись с Чукотки на базу

В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Лавров назвал условие для вступления России в афганскую войну

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');