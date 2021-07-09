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Власти Афганистана сообщили об отбитой атаке талибов на Кандагар

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Силы безопасности Афганистана отразили нападение боевиков террористической группировки "Талибан" (запрещена в РФ) на город Кандагар, расположенный на юго-востоке страны, сообщает Tolo News со ссылкой на местные власти.

Об атаке талибов на второй по величине город Афганистана - Кандагар - стало известно в пятницу утром. Сообщалось, что боевики захватили два КПП. Tolo News со ссылкой на представителей службы безопасности пишет, что афганские силы не позволили группе продвинуться в этом районе.

"Мы не позволим талибам войти в город, пока мы живы", - заверил губернатор Кандагара Рохулла Ханзада.

Командир полиции Кандагара Салим Эхсас заявил, что ситуация под контролем.

В местной полиции также сообщили, что некоторые боевики были убиты силами безопасности Афганистана в ходе отражения атаки. В "Талибане" эту информацию опровергли.

Движение "Талибан" в последние месяцы постепенно усиливает свои позиции в различных афганских провинциях. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

Накануне талибы заявили, что контролируют 85% территории Афганистана.

Также в пятницу один из руководителей политофиса "Талибана" в Катаре, глава делегации в Москве Шахабуддин Делавар заявил, что в соглашении "Талибана" с США не было пункта об обязательствах движения не брать контроль над административными центрами Афганистана. При этом Делавар заявил, что "Талибан" не планирует брать силой все административные центры провинций Афганистана.

Афганистан Кандагар Талибан

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