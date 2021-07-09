Власти Афганистана сообщили об отбитой атаке талибов на Кандагар

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Силы безопасности Афганистана отразили нападение боевиков террористической группировки "Талибан" (запрещена в РФ) на город Кандагар, расположенный на юго-востоке страны, сообщает Tolo News со ссылкой на местные власти.

Об атаке талибов на второй по величине город Афганистана - Кандагар - стало известно в пятницу утром. Сообщалось, что боевики захватили два КПП. Tolo News со ссылкой на представителей службы безопасности пишет, что афганские силы не позволили группе продвинуться в этом районе.

"Мы не позволим талибам войти в город, пока мы живы", - заверил губернатор Кандагара Рохулла Ханзада.

Командир полиции Кандагара Салим Эхсас заявил, что ситуация под контролем.

В местной полиции также сообщили, что некоторые боевики были убиты силами безопасности Афганистана в ходе отражения атаки. В "Талибане" эту информацию опровергли.

Движение "Талибан" в последние месяцы постепенно усиливает свои позиции в различных афганских провинциях. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

Накануне талибы заявили, что контролируют 85% территории Афганистана.

Также в пятницу один из руководителей политофиса "Талибана" в Катаре, глава делегации в Москве Шахабуддин Делавар заявил, что в соглашении "Талибана" с США не было пункта об обязательствах движения не брать контроль над административными центрами Афганистана. При этом Делавар заявил, что "Талибан" не планирует брать силой все административные центры провинций Афганистана.