Уровень ПДК вредных веществ в воздухе в Тольятти превышен в районе пожара

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают ликвидировать пожар площадью 35 га в городском лесничестве между Центральным районом и поселком Портовый, к тушению огня подключен пожарный корабль, сообщил в воскресенье журналистам начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

"Лабораторией тольяттинского государственного университета проводятся замеры состояния воздуха. Превышение ПДК составляет 1,1% по углекислому газу", - сказал Бойко.

Он уточнил, что в четыре часа утра в воскресенье к месту пожара прибыл пожарный корабль, развернуто две магистральных линии из реки Волга.

Как сообщалось, информация о пожаре в Тольяттинском городском лесничестве поступила днем в субботу. Погибших и пострадавших, а также распространения огня на населенные пункты удалось избежать.

К месту пожара были привлечены силы Волжского спасательного центра МЧС России, задействован вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России. В связи с пожаром в городе введен режим ЧС. Прокуратура по факту пожара начала проверку.