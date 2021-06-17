Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов и цветов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries начал продажи продуктов питания категории fresh (фруктов, овощей, зелени, рыбы, мяса, птицы, морепродуктов) и готовых блюд, а также цветов.

В рамках пилотного проекта экспресс-доставка за два часа стала доступна жителям Москвы, говорится в сообщении компании. В будущем ритейлер расширит зону доставки этих товаров.

Доставка осуществляется продавцами самостоятельно – в режиме реального времени они получают информацию о заказах, после чего организуют их логистику.

Продавать скоропортящиеся и замороженные продукты питания и цветы на Wildberries смогут как представители крупных продовольственных компаний, так и небольшие фермерские хозяйства, отметила компания. Вне зависимости от масштабов бизнеса торговая комиссия для продавцов этих категорий товаров составит 5%.

Доставка будет бесплатной для покупателей при заказе от 2 тыс. рублей, а при заказе на меньшую сумму составит 199 рублей.

"Мы развиваем продажи продуктов питания еще с 2018 года. Сначала мы продавали детское питание, затем на онлайн-площадке появились чай и кофе, бакалея, снеки, сладости, хлебобулочные изделия и прохладительные напитки. Сегодня продукты питания являются одной из наиболее быстрорастущих товарных категорий на Wildberries: по итогам 2020 г. их оборот вырос на 605% год к году. Мы готовы развивать сотрудничество с производителями продуктов питания и фермерскими хозяйствами, которые получат возможность быстро освоить новые онлайн-каналы продаж своей продукции, а также самую широкую покупательскую аудиторию в стране", - отметили в пресс-службе Wildberries.

Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России. Оборот площадки в 2020 году вырос на 96%, до 437,2 млрд рублей.

По оценке InfoLine, Wildberries также является одним из крупнейших игроков на рынке e-grocery. По данным аналитической компании, по итогам 2020 года оборот Wildberries в категории продовольственных товаров вырос в 6,4 раза – до 11,9 млрд рублей с 1,9 млрд рублей в 2019 году (с НДС).