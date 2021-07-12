Минфин разъяснил ситуацию с запретом наименования "фруктовое вино"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минфин по согласованию с Минсельхозом разъяснил ситуацию в связи с запретом наименования "фруктовое вино" и использованием в связи с этим новых стандартов для обозначения продукции.

Недавно принятые поправки в закон о виноградарстве и виноделии с 1 января 2022 года запрещают использовать слово "вино" и производные от него слова и словосочетания на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) и в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода.

Речь, в частности, идет о наименовании "фруктовое (плодовое) вино". Взамен него вводится наименование "плодовая алкогольная продукция".

Алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже в России, должна сопровождаться информацией в том числе и с указанием ГОСТов, требованиям которых она соответствует.

Минфин разъяснил, что разработка национального стандарта "Плодовая алкогольная продукция и плодовые сброженные материалы" пока только предусматривается. К этой продукции предполагается сохранить требования, определенные межгосударственным стандартом ГОСТ 33806-2016 "Вина фруктовые столовые и виноматериалы фруктовые столовые. Общие технические условия", который действует с 1 января 2018 года.

В связи с этим Минфин полагает "целесообразным исходить из того, что с 1 января 2022 года и до введения в действие национального стандарта "Плодовая алкогольная продукция и плодовые сброженные материалы" информация о государственном стандарте, требованиям которого соответствует плодовая алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже, должна содержать только номер ГОСТ 33806-2016 без его названия".