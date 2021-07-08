Посол ЕС назвал недобросовестным эмбарго требование РФ о маркировке шампанского

Маркус Эдерер счел эту нормы "очередным выстрелом в ногу" со стороны России

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз обеспокоен поправками в российский закон о производстве и обороте алкогольной продукции, касающимися маркировки шампанского, и рассматривает их как "недобросовестное эмбарго", заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.

"Европейский союз очень обеспокоен недавними поправками в нормативно-правовое урегулирование виноградарства в Российской Федерации", - сказал Эдерер журналистам в четверг.

"Я как посол Евросоюза в России считаю, что это произошло в контексте недобросовестного эмбарго против Евросоюза", - подчеркнул Эдерер.

По его словам, "это стоит российскому потребителю более 45 млн рублей в год". "Каждый российский гражданин от этого пострадает", - добавил посол.

По его словам, эти поправки являются "очередным выстрелом в ногу" со стороны РФ.

"Что же они означают? Российские импортеры прекращают или прекратили ввозить товары с защищенными географическими обозначениями, потому что они не будут соответствовать новому закону, и таким образом не могут реализовываться по текущим декларациям соответствия. Это создаст дефицит в российских магазинах", - сказал Эдерер.

Посол отметил, что изменения в российский закон были внесены без консультаций с производителями. По его словам, Евросоюз продолжит работу в контексте этой меры, будет оценивать ее влияние совместно с европейскими производителями, как шампанского, так и другой продукции.

Как сообщалось 2 июля, дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy - ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" - предупредило об остановке отгрузок шампанского в Россию на неопределенный срок, объясняя это требованием заменить наименование "шампанское" на "игристое вино".

Данная ситуация связана с поправками в 171-ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, которые были приняты Госдумой в трех чтениях и одобрены Советом Федерации 23 июня. Документ уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, он исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.

4 июля стало известно, что в Moet Hennessy согласились с требованием российского законопроекта о маркировке шампанского. В компании указали, что станут писать надпись "игристое вино" на своих бутылках, поставляемых в Россию. Moet Hennessy добавили, что экспорт их продукции приостановится лишь на время и возобновится в ближайшем будущем.