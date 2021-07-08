Минфин пообещал не допустить перебоев с импортным вином в РФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ предпримет усилия, которые позволят избежать перебоев с импортным вином в России, сообщила пресс-служба ведомства.

Совещание по вопросам регулирования оборота импортной винодельческой продукции прошло в Минфине с участием заинтересованных сторон: органов исполнительной власти, контроля и надзора, представителей алкогольного рынка, бизнес-объединений.

По итогам обсуждения стороны договорились о дальнейших шагах и взаимодействии.

Как сообщалось, дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy - ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" - предупредило об остановке отгрузок шампанского в Россию на неопределенный срок, объясняя это требованием заменить наименование "шампанское" на "игристое вино".

Как сообщал Bloomberg, поставки шампанского в РФ приостановлены со 2 июля, компания оценивает последствия нового закона.

Прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, которые были приняты Госдумой в трех чтениях и одобрены Советом Федерации 23 июня. Документ уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, он исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.

В Минсельхозе "Интерфаксу" сообщили, что изменения, внесенные в федеральный закон (171-ФЗ), не запрещают использовать наименование винодельческой продукции, в том числе Champagne.

"В случае, если производитель зарегистрировал в установленном порядке географическое обозначение для винодельческой продукции, в том числе Champagne, то закон не содержит запрета для его использования", - сказали в пресс-службе ведомства. Вместе с тем, указание на этикетке вида винодельческой продукции (игристое вино) является обязательным, в том числе для импортируемой продукции.