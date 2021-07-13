После взрыва газа в отеле Геленджика возбудили уголовное дело

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности после взрыва газа в гостинице в Геленджике.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и травмирования пяти граждан в результате хлопка газа на территории гостиницы по улице Советской (ч.1 ст.109 УК РФ)", - сообщает СК во вторник.

По версии следствия, в помещении на первом этаже гостиничного комплекса "произошел хлопок газа, в результате которого погиб находившийся на улице молодой человек".

Также пострадали пять человек - мужчины 1967, 1981 и 1990 годов рождения, женщина 1969 года рождения и 14-летняя девочка. "Все они с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь", - сообщает СК.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления с привлечением сотрудников оперативных служб. "Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление точной причины и очага хлопка газа, а также личности погибшего. Назначены необходимые экспертизы", - сообщили в ведомстве.