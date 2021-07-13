В Геленджике ввели режим ЧС в районе гостиницы, где взорвался газ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Локальный режим ЧС введен в районе нескольких кварталов вблизи гостиницы "Азария" в Геленджике, где утром произошел взрыв газа, сообщает министерство ГО и ЧС края у себя в инстаграм.

"В Геленджике в границах кварталов, ограниченных улицами Шевченко, Чайковского, Колхозная и Первомайская введен режим ЧС. Проводятся аварийно-восстановительное работы. Свет и вода в данном районе в домах имеется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после расселения часть постояльцев пострадавшей гостиницы отправились в аэропорт, а другие размещены в гостиницах и отелях : "Круиз", "Красная Талка", "Русь" и "Бригантина".

Утром во вторник в Геленджике на улице Советская произошел взрыв газа. Взрывом повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа местной гостиницы. 50 человек были эвакуированы. Погиб один человек, еще пятеро пострадали, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что взрыв произошел в магазине возле гостиницы. Он дал поручение еще раз тщательно проверить объекты размещения и потребительской сферы на выполнение требований пожарной безопасности.