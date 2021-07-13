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Погибший при взрыве газа в Геленджике находился на улице

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована по факту взрыва газа в одной из гостиниц Геленджика, в результате которого погиб один человек и несколько пострадали, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю во вторник.

По предварительным данным, утром 13 июля в одном из помещений первого этажа гостиницы произошел взрыв, "в результате которого погиб молодой человек, находившийся на улице", заявили в региональном управлении СКР. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

В результате инцидента, по данным СКР, также пострадали двое человек - мужчина и женщина. Они госпитализированы.

На место выехала следственная группа из наиболее опытных следователей-криминалистов.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по краю заявили, что на место также выехал начальник краевого управления Олег Волынкин.

Утром во вторник в гостинице в Геленджике на улице Советская произошел, по предварительным данным, взрыв газа. Взрывом повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа гостиницы. 50 человек были эвакуированы.

В прокуратуре сообщали об одном погибшем и трех пострадавших. По данным МЧС, один человек погиб, пятеро пострадали. В свою очередь информированный источник заявлял "Интерфаксу", что погибших уже двое.

Геленджик СКР Краснодарский край

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