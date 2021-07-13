Вылезшего с сыном за ограду балкона иркутянина обвинили в подготовке убийства

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В отношении жителя Иркутска, который перелез с трехлетним ребенком за ограду балкона 13-го этажа и угрожал его сбросить, возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего (ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК), сообщили в областном управлении СК.

Подозреваемый задержан, ребенок находится в безопасности, добавили следователи.

По предварительной версии, причиной инцидента стал конфликт мужчины с женой.

Расследование взяла на контроль областная прокуратура. Прокуроры также проверят, в каких условиях живет сын задержанного.

Днем во вторник на балконе 13-го этажа одного из домов на Советской улице появился мужчина с ребенком на руках. Он перелез наружу и встал на парапет. По словам очевидцев, он кричал, что ему изменила жена. Сначала на уговоры вернуться в квартиру он отвечал отказом и требовал встречи с женой.

Затем он вернул ребенка в квартиру, а потом залез обратно и сам. Инспектор по делам несовершеннолетних, психолог МЧС и соседи после двухчасовых переговоров убедили его открыть дверь квартиры.

До развязки конфликта территория вокруг дома была оцеплена, проход пешеходов по улице ограничили, под балконом был развернут "куб жизни".