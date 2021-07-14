ЦИК принял документы по выдвиженцам в Госдуму от 15 партий

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - 15 партий подали в Центризбирком документы на выдвижение в Госдуму по федеральным спискам 4 270 кандидатов, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

По одномандатным округам партии представили документы еще на 2214 кандидатов. Еще 173 кандидата представили документы в порядке самовыдвижения.

Прием документов от партий завершился.

"Из 15 партий, уведомивших ЦИК РФ о проведении съездов, все 15 представили документы в комиссию. В настоящее время заверены 7 федеральных списков кандидатов и 6 списков по одномандатным округам. 4 партии уже подали документы на регистрацию, на второй этап", - сказала Памфилова.

Она добавила, что на выборы губернаторов уже выдвинуты 44 кандидата от 13 партий. В Хабаровском крае и Ульяновской области партии выдвинули по восемь человек на пост главы региона.

На выборы депутатов региональных заксобраний по единым и одномандатным избирательным округам выдвинуты более 6000 человек от 17 партий; в порядке самовыдвижения - 204 человека.

17, 18 и 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму, выборы губернаторов в 12 регионах и заксобраний - в 39 регионах.