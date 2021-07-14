Жителей Подмосковья предупредили о высокой пожарной опасности

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Управление МЧС по Московской области предупредило жителей региона о высокой пожарной опасности 14 июля.

Людей призвали не ходить в лес и не разводить костры в лесу и на торфяниках.

В регионе вторую неделю продолжается аномальная жара. После ливней конца июня осадков в Москве и Подмосковье не было. В Гидрометцентре предупредили, что в конце текущей недели в столичном регионе возможны сухие грозы и локальные дожди, но обильных осадков не обещали.