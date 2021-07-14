Кассация отклонила жалобу Малобродского на приговор по делу "Седьмой студии"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор продюсеру Алексею Малобродскому по так называемому делу "Седьмой студии".

Как сообщил "Интерфаксу" сам Малобродский в среду, суд оставил его кассационную жалобу на судебные решения по делу без удовлетворения.

По словам продюсера, он настаивал на вынесении оправдательного приговора, "поскольку Малобродский преступления не совершал, что однозначно следует из материалов судебного расследования". Другие фигуранты дела - Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум и Юрий Итин - в кассационном порядке к настоящему времени приговор не обжаловали.

Фигуранты дела

Мещанский суд Москвы 26 июня 2020 года приговорил Малобродского - бывшего генерального продюсера автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" - к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 300 тыс. руб. за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Режиссер и основатель "Седьмой студии" Серебренников получил три года лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. руб., бывший гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Итин - три года условно со штрафом в 200 тыс. рублей. Так же, как и Малобродский, они были признаны виновными в мошенничестве.

Бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Апфельбаум суд приговорил к штрафу в 100 тыс. руб. за халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и освободил ее от наказания за истечением сроков давности.

Кроме того, суд взыскал с Серебренникова, Малобродского и Итина почти 129 млн руб. по иску Минкультуры о возмещении ущерба.

Суть обвинения

Суд установил, что руководители "Седьмой студии" похитили 129 млн руб., выделенные из бюджета в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа".

Апфельбаум, как установил суд, приняла без надлежащей проверки и контроля отчеты и документы "Седьмой студии", что привело к причинению ущерба государству.

Никто из фигурантов дела вину не признал.