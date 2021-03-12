"Седьмая студия" ликвидирована

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Автономная некоммерческая организация "Седьмая студия" ликвидирована, следует из базы "СПАРК-Интерфакс".

Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", в сентябре 2020 года состоялось внеочередное собрание правления Автономной некоммерческой организации по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия", на котором было принято решение о ликвидации "Седьмой студии".

Деятельность "Седьмой студии" была прекращена в связи с ликвидацией по решению учредителей.

Как уточнил "Интерфаксу" источник, близкий к "Седьмой студии", решение о ликвидации - формальный процесс.

"Я так понимаю, это формальный процесс, она действительно была не ликвидирована, она продолжала функционировать пока шел (судебный) процесс, но, видимо, сейчас учредители пришли к решению ликвидировать эту автономную некоммерческую организацию", - сказал собеседник агентства.

"Седьмая студия" - театральная труппа, созданная режиссёром Кириллом Серебренниковым в 2012 году на основе собственного актёрско-режиссёрского курса в Школе-студии МХАТ.

Дела и приговоры

Мещанский суд Москвы 26 июня 2020 года приговорил художественного руководителя студии, режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. руб. за мошенничество.

Бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 тыс. рублей, бывший гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра им. Ф.Г. Волкова Юрий Итин - три года условно со штрафом в 200 тыс. рублей. Также суд запретил обоим занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в государственных учреждениях культуры на два и три года соответственно.

Бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум суд приговорил к штрафу в 100 тыс. руб. за халатность и освободил ее от наказания за истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Кроме того, суд взыскал с Серебренникова, Малобродского и Итина почти 129 млн руб. по иску Минкультуры о возмещении ущерба.

Суть дела

Как следует из приговора, бывшие руководители "Седьмой студии", объединившись и сформировав преступный план, под общим руководством Серебренникова, обманывая сотрудников Минкультуры, похитили почти 129 млн руб. из 216,5 миллионов, выделенных АНО из государственного бюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах.

Апфельбаум, установил суд, приняла без надлежащей проверки и контроля отчеты и документы "Седьмой студии", что привело к причинению ущерба государству.

Никто из фигурантов не признал вину ни на следствии, ни в суде.

18 ноября 2020 года Мосгорсуд оставил без изменений приговор по делу "Седьмой студии", отклонив апелляционные жалобы защиты на него.

Серебренников обжаловать приговор отказался, так как "очень устал от судов", заявлял его адвокат. В заседании Мосгорсуда он не участвовал.