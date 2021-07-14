Трутнев предложил изменить механизм компенсации при потере имущества из-за ЧС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Механизм компенсации ущерба гражданам за имущество, потерянное при чрезвычайных ситуациях, необходимо поменять, в нынешнем виде он не устраивает людей, пострадавших от стихии. С таким предложением выступил вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Есть процедура разделения ущерба – полный и частичный. За частичный (выплачивают - ИФ) 50 тысяч рублей, за полный – 100 тысяч. Вызывает сомнение эта процедура. Потому что вот этот вот подсчет, что у людей было, а что осталось – это сто процентов или пятьдесят, во-первых, он субъективен, во вторых – обижает людей, когда они сидят в затопленном доме, к ним приходят и начинают считать, вот здесь у вас утонуло, а здесь не утонуло", - сказал Трутнев журналистам по итогам совещания в среду в Благовещенске, где обсуждались вопросы ликвидации последствий июньского паводка в Амурской области.

В этой связи полпред отметил, что поручил МЧС подготовить соответствующие предложения.

"Надо усреднить эту цифру и выплачивать ее без этого взвешивания, кому и сколько", - подчеркнул он.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что регион в 2019 году упростил процедуру назначения региональных выплат пострадавшим во время ЧС.

"Упростили саму процедуру о признании пострадавшим. Если говорить про статистику, у нас сегодня 73% пострадавших граждан региональную выплату получили. А по федеральным выплатам те же люди – менее 10%, потому что это федеральные требования", - уточнил глава Приамурья.

Федеральным министерствам по итогам совещания будет дано поручение унифицировать систему компенсационных выплат при ЧС.

Также, по мнению Трутнева, необходимо избавиться от дублирования, когда во время ЧС создается множество комиссий на федеральном и региональном уровне, и начинается неразбериха.

"Нам нужна одна комиссия, которая обследует быстро, принимает решение и дает основания для выплаты людям денег", - сказал вице-премьер.