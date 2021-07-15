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Петербург побил восьмой температурный рекорд с начала лета

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге 14 июля был обновлен третий суточный температурный рекорд июля и восьмой - с начала лета, сообщил в фейсбуке ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В среду в городе температура достигла 32,8 градуса, это на 0,3 градуса выше предыдущего рекорда, который был установлен 14 июля 2010 года.

Для 15 июля суточный рекорд в 33,7 градуса был установлен в 1999 году.

В четверг погоду в регионе определит разрушающийся антициклон. Во второй половине дня при переменной облачности пройдут кратковременные дожди и грозы, которые, впрочем, жару не собьют. Днем в Петербурге будет до плюс 33 градусов, по области - до 34. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм ртутного столба.

В последующие дни в Санкт-Петербурге возможны кратковременные дожди, грозы, но жара сохранится, добавил Леус. По прогнозу, днем в пятницу в городе будет плюс 30-23 градуса, в субботу - 27-29, в воскресенье - около 30.

Петерург Фобос Михаил Леус

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