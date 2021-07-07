Санкт-Петербург побил температурный рекорд 11-летней давности

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге в среду, 7 июля, побит температурный рекорд 11-летней давности, сообщил "Интерфаксу" главный синоптик города Александр Колесов.

"В 17 часов температура воздуха в Санкт-Петербурге - плюс 31,7 градусов. В 2010 году в этот день было 31,4 градусов", - сообщил Колесов.

В июне Санкт-Петербург и Ленинградская область пять дней подряд били температурные рекорды. Июнь 2021 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в северной столице. Так, 23 июня в городе зафиксировали максимальную температуру воздуха с 1917 года - 35,9 градуса.