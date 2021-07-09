Синоптики обещают Петербургу и Ленобласти не ниже 31 градуса в выходные

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге и Ленинградской области в выходные дни сохранится аномально жаркая погода, в дневное время там будет 31-34 градуса, по ночам - 18-23 градуса, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре.

10 июля в городе и местами по области в дневные часы возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть слабый южный ветер.

МЧС просит петербуржцев быть осторожнее во время отдыха на воде, купаться только в специально отведенных местах и трезвыми.

"С начала пляжного сезона в городе утонул 21 человек, в том числе один ребенок. Спасено шесть человек", - сказано в обращении ведомства к горожанам.

По данным Роспотребнадзора, купаться в Петербурге нельзя ни в одном из водоёмов.

Сохраняется жара и в Москве. В столице третьи сутки действует "оранжевый" уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, 11-13 июля в городе днем будет до 33 градусов.