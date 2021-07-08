В Петербурге запретили косить низкую траву из-за жары

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Комитет по благоустройству Петербурга приостановил работы по скашиванию высокой травы на городских газонах, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве в четверг.

Причиной стала аномально жаркая погода.

"Временно не трогаем газоны, где трава ниже 20 см. Чтобы под палящими солнечными лучами она не сгорала. Пытаемся гибко подходить сейчас к кошению травы, чтобы сохранять газоны, страдающие от жары", - сказали в комитете по благоустройству.

В местах, где высота травы превышает 30 см, рекомендуется оставлять травяной покров не ниже 8-10 сантиметров.

По прогнозу синоптиков, на этой и следующей неделе дневная температура в Петербурге будет превышать 30 градусов.

В ведомстве отметили, что частота кошения зависит от типа газона. Партерные газоны (перед зданиями и памятниками) подстригают не менее одного раза в 10 дней, другие – каждые 15 дней. Луговые газоны (в парках Сосновка, Удельный, Сосновая поляна, Александрино, Пискаревский) либо не косят, либо делают это один раз за сезон.

Общая площадь газонов, которые находятся под контролем комитета, составляет более 5,5 тыс. га. (городские сады, парки скверы, бульвары, уличное озеленение). Внутриквартальные, придомовые и ведомственные территории сюда не входят. В прошлом году специалисты отремонтировали газоны на площади 63 га, в этом году планируется на площади 67 га.

В комитете по благоустройству напомнили о разработке карты газонов Петербурга. Она будет включать несколько геоинформационных слоев с информацией о типе газонов. До конца июля ведомство планирует вместе со специалистами садово-паркового хозяйства, жителями и представителями общественных организаций, провести круглый стол о содержании газонов. Главной причиной порчи травяного покрова чиновники называют несанкционированную парковку автомобилей. Для того, чтобы предотвратить повреждение, в Петербурге ежегодно устанавливается более 10 тыс. квадратных метров ограждений.