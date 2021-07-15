Путин назвал изменение Конституции достойным ответом на новые вызовы

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Изменение Конституции, которое провели в 2020 году, отразило "консолидированную волю российского народа" и стало "достойным ответом на сегодняшние вызовы, выражением общих устремлений и надежд, связанных с настоящим и будущим Отечества", считает президент Владимир Путин.

Он написал это в телеграмме читателям научно-популярного комментария к Конституции, подготовленного юристами. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Граждан страны он назвал главными авторами и творцами изменений Конституции.

Президент напомнил, что принятая 12 декабря 1993 года, Конституция "убедительно доказала свою эффективность" и еще многие десятилетия "будет оставаться надежным правовым фундаментом страны".

"Вместе с тем это не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ. Он обязан быть актуальным, служить запросам и потребностям людей", - считает он.

Обновленная Конституция, по словам Путина, "определила фундаментальные принципы нашего государства - историческую преемственность, моральные устои общества, надежные социальные и юридические гарантии прав граждан, баланс между всеми ветвями власти при сохранении сильной президентской республики".

"Она позволяет на современном уровне обеспечить условия для устойчивого развития России как демократического, суверенного, социального государства, в котором высшей ценностью являются права и свободы человека, его достоинство и благополучие. Более того, открылись новые перспективы для роста авторитета государственных институтов, для повышения роли гражданского общества в выработке важнейших государственных решений", - говорится в телеграмме.

"И конечно, Конституция сейчас в большей степени позволяет решать насущные проблемы людей, поэтому важно не просто иметь представление о конституционных нормах, а хорошо знать и понимать их содержание и смысл. Ведь очевидно, что закон будет по-настоящему эффективно работать только тогда, когда и граждане, и органы публичной власти, и институты гражданского общества станут активно применять и исполнять конституционные императивы", - отметил Путин.

Президент поблагодарил за работу составителей научно-популярного комментария к Основному закону, которые учли поправки 2020 года. Он рассчитывает, что этот комментарий поможет гражданам осмыслить обновленную Конституцию и сделает ее нормы максимально понятными и полезными.