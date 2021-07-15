Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:53Заразились
на 14.07В России 5 857 002+23 827В мире 188 314 045+518 136

Путин назвал изменение Конституции достойным ответом на новые вызовы

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Изменение Конституции, которое провели в 2020 году, отразило "консолидированную волю российского народа" и стало "достойным ответом на сегодняшние вызовы, выражением общих устремлений и надежд, связанных с настоящим и будущим Отечества", считает президент Владимир Путин.

Изменение Конституции

Он написал это в телеграмме читателям научно-популярного комментария к Конституции, подготовленного юристами. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Граждан страны он назвал главными авторами и творцами изменений Конституции.

Президент напомнил, что принятая 12 декабря 1993 года, Конституция "убедительно доказала свою эффективность" и еще многие десятилетия "будет оставаться надежным правовым фундаментом страны".

"Вместе с тем это не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ. Он обязан быть актуальным, служить запросам и потребностям людей", - считает он.

Обновленная Конституция, по словам Путина, "определила фундаментальные принципы нашего государства - историческую преемственность, моральные устои общества, надежные социальные и юридические гарантии прав граждан, баланс между всеми ветвями власти при сохранении сильной президентской республики".

"Она позволяет на современном уровне обеспечить условия для устойчивого развития России как демократического, суверенного, социального государства, в котором высшей ценностью являются права и свободы человека, его достоинство и благополучие. Более того, открылись новые перспективы для роста авторитета государственных институтов, для повышения роли гражданского общества в выработке важнейших государственных решений", - говорится в телеграмме.

"И конечно, Конституция сейчас в большей степени позволяет решать насущные проблемы людей, поэтому важно не просто иметь представление о конституционных нормах, а хорошо знать и понимать их содержание и смысл. Ведь очевидно, что закон будет по-настоящему эффективно работать только тогда, когда и граждане, и органы публичной власти, и институты гражданского общества станут активно применять и исполнять конституционные императивы", - отметил Путин.

Президент поблагодарил за работу составителей научно-популярного комментария к Основному закону, которые учли поправки 2020 года. Он рассчитывает, что этот комментарий поможет гражданам осмыслить обновленную Конституцию и сделает ее нормы максимально понятными и полезными.

Акция против поправок к Конституции в Москве

12
Владимир Путин Конституция

Новости по теме

Новости

ВСМПО рассказала о рассылке фейковых писем ее акционерам

Прошедшим ТО водителям предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог

Прошедшим ТО водителям предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог

Сеть медцентров EMC оценили в $1,125 млрд в рамках IPO

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 15 июля

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

ЦИК опроверг сообщения о выходных для школьников на время выборов в Думу

Что произошло за день: среда, 14 июля

Дело Baring Vostok

Прокуратура сочла доказанной вину фигурантов "дела Baring Vostok"

Прокуратура сочла доказанной вину фигурантов "дела Baring Vostok"

Российский эксперт допустил прекращение операций хакеров из REvil

Российский эксперт допустил прекращение операций хакеров из REvil
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');