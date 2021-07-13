Россия не последует рекомендации ЕСПЧ по поводу однополых браков, заявили в Думе

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россия не станет исполнять рекомендацию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по легализации однополых браков в стране, поскольку она противоречит Конституции РФ, заявил "Интерфаксу" первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

"Европейская конвенция (о правах человека - ИФ) напрямую не указывает на то, что страны должны признавать однополые браки. Что касается суда ЕСПЧ, то после принятия поправок в Конституцию все их решения должны проверяться на предмет соответствия Конституции. Они сами понимают, что их решение Конституции не соответствует, потому что в нее конкретно введена норма о том, что брак - это союз мужчины и женщины", - сказал Емельянов агентству во вторник.

Таким образом, подчеркнул он, Россия не признает и не может признать однополые браки. Кроме того, напомнил Емельянов, нормы Конституции имеют преимущество над решениями ЕСПЧ, если они противоречат друг другу. "В Российской Федерации однополые браки не признаются. Это не соответствует менталитету нашего народа, его моральным установкам. Поэтому здесь конституционные нормы соответствуют тому пониманию брака, который бытует в народе. Ну, а европейцы вольны трактовать у себя конвенцию, как они хотят. Но на российскую почву эту практику переносить не надо", - сказал парламентарий.

По его мнению, решение ЕСПЧ также говорит о несоответствии ценностей и ориентиров в России и Европе и ставит под сомнение необходимость участия России в Совете Европы. "Это еще одно свидетельство что Россия и Европа расходятся все дальше, и Совет Европы становится совершенно ненужной организаций для России", - считает Емельянов.

В свою очередь вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой считает политизированным рекомендацию ЕСПЧ России признать однополые браки. "Решение ЕСПЧ, которое якобы обязывает Россию признавать однополые браки, не имеет ничего общего с нашей действительностью и, уж тем более, с российским законодательством", - написал во вторник Толстой в своем телеграм-канале.

По его словам, "ни из Конституции Российской Федерации, ни из принятых на себя нашей страной международно-правовых обязательств не вытекает обязанность по созданию условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола". "Высосанные из пальца аргументы и попытки давления на нашу правовую систему не пройдут. Подобные исключительно политизированные решения ЕСПЧ нам не указ", - отметил вице-спикер Госдумы.

Ранее во вторник ЕСПЧ признал, что Россия, отказывая в заключении однополых браков, нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, и рекомендовал скорректировать национальное законодательство. В ЕСПЧ обратились три однополые пары, которым в РФ более 10 лет отказывают в регистрации брака. ЕСПЧ признал, что РФ нарушила в отношении заявителей статью 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни). В решении отмечается, что суд не может налагать на страну прямого требования в признании однополых браков, однако считает, что государству нужно найти компромисс.