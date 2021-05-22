Впервые получающим паспорт РФ будут вручать экземпляр Конституции

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции, решение принято по поручению президента России Владимира Путина, сообщает в субботу пресс-служба правительства.

Соответствующие изменения внес премьер-министр Михаил Мишустин в положение о паспорте гражданина Российской Федерации.

"Решение коснется четырнадцатилетних граждан, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, получающих российское гражданство. Это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России", - отметили в пресс-службе.

Рассмотреть вопрос о вручении нового издания Основного закона вместе с паспортом правительству поручил президент по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Поправки в Основной закон вступили в силу 4 июля 2020 года.