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Лавров сообщил об отсутствии заявок на регистрацию иностранных вакцин

Лавров сообщил об отсутствии заявок на регистрацию иностранных вакцин
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Западные страны не обращались к России с просьбой о регистрации своих вакцин от коронавируса, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

"Что касается западных вакцин, насчет того, будем ли мы их регистрировать и запускать в РФ, это решать нашим санитарным властям (...). Но, кстати, я не слышал пока, по-моему, так и не было ни одного случая, когда западные страны обратились бы к нам с просьбой зарегистрировать и сертифицировать свою вакцину", - сказал Лавров.

"Хотя были предложения, Европейская комиссия недавно сказала: "Давайте мы проведем переговоры с россиянами о взаимном признании вакцин, о взаимном признании сертификации". Мы к этому будем только открыты", - отметил он.

Лавров включен в общефедеральную часть списка "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму РФ.

Ранее в июле министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своей вакцины в России.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ввоз иностранных вакцин не обсуждается, так как в стране есть четыре вакцины собственного производства и поставки ведутся "достаточно регулярно".

Сергей Лавров коронавирус

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