Калининградское "дело врачей" снова передадут присяжным

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Калининградский областной суд с новым составом присяжных заново рассмотрит дело врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, которых в декабре 2020 года оправдали по делу о смерти недоношенного ребенка.

"Оправдательный приговор Калининградского областного суда отменен Первым апелляционным судом общей юрисдикции в Москве, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. - Дело в ближайшие дни будет направлено на новое рассмотрение в Калининград. Оно будет рассматриваться в том же порядке, что и в предыдущий раз - с участием присяжных заседателей".

Присяжных еще не выбрали.

16 декабря суд вынес приговор, по которому и.о. главврача городского роддома №4 Белая была оправдана по обвинению в организации убийства (ч. 3 ст. 33 - п. "в" ч. 2 ст. 105 УК), а врач анестезиолог-реаниматолог Сушкевич областного перинатального центра - по обвинению в убийстве (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК).

В ходе следствия и суда обе женщины вины не признали.

Дело об убийстве новорожденного в областном роддоме № 4 было возбуждено в конце июня 2019 года. Следствие считает, что в ноябре 2018 года в роддоме женщина родила мальчика массой тела 700 граммов, он был в тяжелом состоянии. По версии СК, Белая, узнав о состоянии младенца, решила его убить, чтобы не испортить статистику и эта статистика не повлияла на ее перспективы быть назначенной главврачом. Для этого она вызвала Сушкевич.

Элина Сушкевич приехала в роддом вместе с реанимационной бригадой, чтобы перевезти мальчика в перинатальный центр. Следствие считает, что по указанию Белой анестезиолог ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния, и он от этого умер. В историю родов после этого внесли ложную информацию о смерти младенца в утробе.

Ранее в поддержку врачей выступили многие известные медики. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал мнение, что судмедэксперты могли ошибиться в выводах о причинах смерти младенца. Врачи обращали внимание, что во всем мире выживаемость младенцев, родившихся с экстремально низкой массой тела 700 граммов на 24-й неделе беременности, не превышает 5-10%.