СК предъявил обвинение главврачу больницы в Рязани, где на пожаре погибли пациенты

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Рязани предъявили обвинение главному врачу больницы имени Семашко, где на прошлой неделе из-за пожара погибли несколько пациентов реанимации, сообщает СК РФ.

Главврач была задержана накануне, 15 июня, ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), говорится в сообщении.

Следствием направлено ходатайство в суд об избрании главному врачу меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Пожар в областной клинической больнице имени Н.А.Семашко в Рязани произошел ночью 9 июня в реанимационном отделении, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией. В результате пожара три человека погибли, еще восемь пострадали. Впоследствии умерла еще одна из пострадавших, которая болела коронавирусом.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), расследование которого взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Областная прокуратура также взяла на контроль расследование данного дела.