РФ готова признать иностранные вакцины и сертификаты лишь на взаимной основе

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание иностранных сертификатов о вакцинации и иностранных вакцин на территории России увязано с такими же встречными шагами других стран.

"Конечно, здесь необходимо встречное движение. То есть мы не можем просто ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, действительно ли вопрос о признании сертификатов и прививок в РФ связан с аналогичными решениями в других странах.

По словам Пескова, пока у Кремля нет решения проблемы и ее следствия - невозможности иностранцам получить QR-коды, необходимые для посещения ряда учреждений в Москве и других регионах. Но российские власти, отметил он, эту проблему видят и рассчитывают, что выход будет найден.

"Мы, например, очень приветствовали бы, если бы наша вакцина была признана в соответствующих зарубежных структурах. Конечно, это большая проблема - непризнание вакцин, это тот вопрос, на который вместе с международными партнерами предстоит найти ответ. И, конечно, все, что касается QR-кодов, - власти Москвы прекрасно знают эту проблему, и она постепенно будет решаться", - сказал пресс-секретарь главы государства.