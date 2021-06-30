Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:41Заразились
на 29.06В России 5 493 557+20 616В мире 181 425 785+332 380

"Коммерсантъ" узнал о предоставлении QR-кода иностранцам в Москве

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Пребывающие в российской столице иностранные граждане испытывают затруднения при получении QR-кода, необходимого для посещения точек общественного питания, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

МоскваИностранцы уже на этой неделе смогут сделать в Москве COVID-прививкуЧитать подробнее

"Работающие в Москве иностранцы столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код для пропуска в рестораны и кафе. Сложнее всего тем, кто привился незарегистрированными в РФ вакцинами или переболел COVID-19, но не обращался в российские медучреждения", - говорится в публикации со ссылкой на многочисленные источники.

МоскваВ Москве с 28 июня зайти в кафе смогут только привитые и переболевшиеВ Москве с 28 июня зайти в кафе смогут только привитые и переболевшиеЧитать подробнее

Издание отмечает, что при нынешних правилах единственный шанс находящихся в Москве иностранцев получить заветный код - сдавать ПЦР-тесты каждые три дня.

"Это касается и многочисленных сотрудников иностранных посольств, которые надеются, что власти РФ сделают для них исключения. Проблемы и у россиян, привившихся за рубежом", - уточняется в статье.

В министерстве иностранных дел РФ газету заверили, что уже занимаются этим вопросом. В департаменте здравоохранения Москвы пока не смогли пояснить, как решить возникшую проблему, пишет "Коммерсантъ".

Как сообщал "Интерфакс", ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время - с 23:00 до 06:00, будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию от COVID-19, подтверждаемую QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.

Хроника 09 января 2020 года – 30 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус COVID-19 коронавирус

Новости по теме

Новости

Дождь и ветер с порывами до 12 м/с ожидаются в Москве и области в среду

Дождь и ветер с порывами до 12 м/с ожидаются в Москве и области в среду

Московским ресторанам предоставят отсрочку по аренде и субсидии

Московским ресторанам предоставят отсрочку по аренде и субсидии
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве сократилась на 14%

Три человека пострадали из-за грозы в Москве

Три человека пострадали из-за грозы в Москве

"Суперливень" охладил Москву ценой затопленных улиц и станций метро. Обобщение

"Суперливень" охладил Москву ценой затопленных улиц и станций метро. Обобщение

Мосгорсуд оставил в силе приговор американскому студенту Риду

Мосгорсуд оставил в силе приговор американскому студенту Риду

В "Яндекс.Картах" появились кафе в Москве, пускающие по QR-кодам

В Москве выпало до 70% месячной нормы осадков

В Москве выпало до 70% месячной нормы осадков

Ливень затопил дороги Москвы

Еще на одной ветке метро Москвы прервано движение из-за сильного ливня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');