Роспотребнадзор заявил о начале стабилизации ситуации с COVID в РФ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России начинает стабилизироваться, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Эпидемиологическая ситуация в регионах остается напряженной, но вместе с тем за прошедшие пять суток и на предыдущей неделе мы видим определенную стабилизацию, наметившееся замедление темпов прироста заболеваемости", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в пятницу.

По ее данным, что за последние пять суток зарегистрировано 124 666 случаев заболевания COVID-19. Прирост составляет 2%, в то время как 3-4 недели назад прирост был до 27%, отметила глава Роспотребнадзора.

Попова заявила, что в то время, как в Москве снижается заболеваемость, в других регионах она растет. По ее словам, сохраняются высокие цифры заболеваемости, что создает риски для людей без иммунитета.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что на текущей неделе рост заболеваемости зарегистрирован в 71 регионе. Динамика отсутствует в четырех субъектах РФ. Снижение заболеваемости зафиксировано в 10 регионах (Московская область, Владимировская область, Кировская область, Карелия, Псковская область, Забайкальский край, Омская область, Смоленская область, Москва и Бурятия).

"Стабилизировать ситуацию в этих субъектах удалось менее, чем за четыре недели. Это две инкубации. В предыдущий подъем у нас на это ушло порядка трех месяцев. То есть меры, которые мы отработали, инструменты, которые сегодня могут быть использованы и используются, безусловно, дают свой эффект", -сказала Попова