В Подмосковье с 19 июля смягчат требования по QR-кодам для общепита

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Владельцы предприятий общепита в Подмосковье, начиная с 19 июля, смогут самостоятельно принимать решение о необходимости предъявлений посетителями QR-кодов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В Подмосковье смягчают антиковидные ограничительные меры. С 19 июля владельцы предприятий общепита смогут принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей самостоятельно", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, в случае отмены требований по QR-кодам, термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции станут обязательными.

Также QR-коды больше не понадобятся для посещения детских игровых комнат, ночных клубов, аттракционов, зоопарков, кальянных при условии, что такие мероприятия проводятся с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

"Спасибо нашим жителям - соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы по вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье. Первым компонентом у нас уже привито больше 2,4 млн человек - это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита. Такое решение давно предлагал бизнес - мы признательны ему за поддержку и участие", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как сообщалось, система обязательных QR-кодов перестанет действовать с 19 июля и в заведениях общепита Москвы.