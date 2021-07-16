Сервисы доставки еды не ждут падения спроса после отмены QR-кодов для общепита Москвы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сервисы доставки еды не ожидают снижения числа заказов в связи с отменой с 19 июля системы QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службах Delivery Club и "Яндекс.Еды".

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 июля отменяется система QR-кодов, обязательных для посещения заведений общественного питания в столице. Система действует с 28 июня - посещать рестораны и кафе можно только при предъявлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID. Кроме того, заведения общепита могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем 72 часа назад.

Отмена системы QR-кодов не скажется на числе заказов еды на доставку, полагают в сервисах доставки.

"Радикального роста (после введения QR-кодов - ИФ) не произошло - он был в пределах 10-20%, поэтому и радикального снижения тоже не ожидаем. Как не было снижения после отмены ограничительных мер в предыдущую волну", - сказали в пресс-службе "Яндекс.Еды".

В Delivery Club придерживаются того же мнения. "Мы не ожидаем снижения заказов на доставку. Дело в том, что доставка, заказ навынос, поход в ресторан используются потребителями в разных ситуациях, они не заменяют друг друга. Мы едим три раза в день, или 21 раз в неделю. Да, теперь у большего количества людей появилась возможность организовать какие-то приемы пищи в кафе. Но при этом в остальных случаях, например, в течение насыщенного рабочего дня, их по-прежнему может выручить доставка", - сказали в Delivery Club.

При этом в "Яндекс.Еде" ожидают, что рост числа заказов навынос (за время действия QR-кодов они увеличились в 5 раз) продолжится на фоне жаркой погоды и появления привычки заказывать таким способом. "До конца лета мы сохраним нулевую комиссию для ресторанов на такие заказы", - отметили в компании.