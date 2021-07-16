Отказ двигателя назвали причиной жесткой посадки Ан-28 под Томском

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский Ан-28 совершил жесткую посадку под Томском, по предварительным данным, из-за отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"После получаса полета, по предварительным данным, у самолета отказал двигатель. Пилоты предупредили пассажиров о готовящейся аварийной посадке и смогли посадить самолет на брюхо", - сказал источник.

Аварийные выходы в самолете при этом остались целы, люди смогли покинуть поврежденный самолет. Возгорания не последовало.

Ранее в пятницу был обнаружен Ан-28, совершивший жесткую посадку под Томском. Все члены экипажа и пассажиры живы, сказал "Интерфаксу" представитель авиакомпании "Сила", которая эксплуатирует самолет.

Сообщалось, что на борту было 17 человек: 14 пассажиров, в том числе четверо детей, а также три члена экипажа. Самолет летел из Кедрового в Томск.