МЧС уточнило, что в аварийно севшем Ан-28 было 18 человек

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Управление МЧС по Томской области уточнило, что на борту аварийно севшего в регионе Ан-28, было 18 человек.

Ранее поступала информация о том, что в самолете было 13, 17 или 19 человек.

Все люди на борту выжили. Их перевезет в Томск с места аварии один вертолет Ми-8, добавили в пресс-службе управления.

Ранее сообщалось, что шестеро пассажиров предпочли вертолету микроавтобус.

Ан-28 авиакомпании "Сила" днем в пятницу пропал с радаров. На самолете сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. Позже спасатели обнаружили самолет и выживших.