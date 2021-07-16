В Томской области нашли пропавший Ан-28 и выживших

Выжили все, заявили в авиакомпании

Архивное фото Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-28, пропавший под Томском, найден, есть выжившие, сообщили "Интерфаксу" в санаваиции региона. Место жесткой посадки заметили с воздуха.

"Среди пассажиров имеются живые люди, самолет сильно поврежден", - сказал собеседник агентства.

Обнаружение самолета "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области и в Росавиации.

"Все члены экипажа и пассажиры живы", - сказал агентству представитель авиакомпании "Сила", которая эксплуатирует самолет.

Информация о пассажирах и экипаже уточняется, добавили в Росавиации. В МЧС чуть позднее уточнили, что на борту было 19 человек, а не 17, как говорилось ранее.

В Росавиации напомнили, что информация от системы КОСПАС-САРСАТ о срабатывании аварийного маяка системы, установленного на Ан-28, поступила в 12:27 по московскому времени в Главный Координационный центр поиска и спасания, когда самолет находился в 160 км от населенного пункта Колпашево. Самолет летел из Кедрового в Томск.

Сообщалось, что на борту были 14 пассажиров, в том числе четверо детей, и три члена экипажа.