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В НАО не хватает врачей для лечения COVID-19

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Власти Ненецкого автономного круга решили привлекать врачей из других регионов из-за напряженной ситуации с коронавирусом, сообщил в Телеграм губернатор округа Юрий Бездудный.

По его словам, ежедневно в регионе выявляют до двух десятков новых заболевших. Нагрузку на врачей он назвал "запредельной". Поэтому региональный оперштаб решил пригласить медиков из других регионов.

Всех амбулаторных больных обеспечат пульсоксиметрами. Это позволит им измерять сатурацию и полноценно контролировать течение болезни.

Помимо этого, в регионе увеличат коечный фонд в "красной зоне" окружной больницы и запасы лекарств для лечения COVID-19.

"Сегодня все лекарства есть в достаточном количестве, но резерв необходим", - уточнил Бездудный.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 июля 2021 годаПандемия коронавируса
НАО Юрий Бездудный коронавирус

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