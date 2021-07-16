Минздрав оценил число болеющих COVID-19 в 865 тысяч человек

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В России сейчас получают медицинскую помощь 865 000 человек, заразившихся коронавирусом, 77% из них лечатся амбулаторно, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко и назвал напряженной ситуацию с заболеваемостью.

Он сказал это на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его данным, в стационарах сейчас находится 191 000 ковид-больных. За неделю число госпитализированных выросло на 9,5%.

"В связи с особым течением этого заболевания продолжает увеличиваться число пациентов, нуждающихся в реанимационной защите, искусственной вентиляции легких. Прирост таких пациентов за неделю - 7,5%. Сегодня в целом по стране 5 200 человек находится в палатах интенсивной терапии, на койках реанимации", - сказал Мурашко.

По словам министра, несмотря на некоторое замедление прироста заболевания в ряде регионов, в целом по стране фиксируется рост заболеваемости.

Мурашко отметил, что наиболее серьезные темпы прироста отмечаются в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области.

Количество свободного коечного фонда в стране поддерживается на уровне 15-18%, дефицита коек нет, заверил он.

"Совместно с регионами в настоящее время развернуто 228,5 тысяч коек, прирост за последнюю неделю составил 4%", - сказал Мурашко.

По данным федерального оперштаба на утро пятницы, суточный прирост новых заболевших составил 25 704 случая, умерли за сутки 799 пациентов, и это новый максимум за пандемию. Власти Москвы в этот же день объявили о стабилизации ситуации с заболеваемостью, отменили ограничения по посещению общепита и решили возвращать ковид-койки к обычному режиму работы в связи.