Суд отказал компании Шаймиевых в иске к структуре "Роснефти"

Истцу суд напомнил о казусе с загрязнением нефтепровода "Дружба"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Суд отказал небольшой нефтяной компании из Татарстана, принадлежащей членам семьи первого президента республики Минтимера Шаймиева, в иске к структуре "Роснефти" в рамках спора о сдаче в трубопровод загрязненного сырья.

Арбитраж Башкирии счел, что ответственность за качество сдаваемой нефти лежит непосредственно на добывающей компании, а частоту необходимых проверок уровня хлорорганики проиллюстрировал примером с загрязнением экспортного трубопровода "Дружба".

Истцу удалось взыскать с ответчика только излишне уплаченный аванс, а основные исковые требования остались без удовлетворения.

И снова хлорорганика

Как следует из данных судебной картотеки, ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" (МНКТ) просило взыскать с ООО "Башнефть-добыча", входящего в "Роснефть", 242 млн рублей. Арбитражный суд республики Башкортостан удовлетворил иск частично.

Согласно материалам дела, 23 августа 2018 года МНКТ заключила с "Башнефть-добычей" договор на оказание услуг в 2019 году по приему, подготовке, транспортировке и сдаче товарной нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть". Собственником нефти, сданной на подготовку ответчику, являлся истец. Общая сумма договора ориентировочно составляет 117,2 млн руб.

Сдача нефти МНКТ в систему "Транснефти" производилась с приемо-сдаточного пункта Чекмагуш (ППСН). Поток сырья МНКТ по напорному трубопроводу поступал в принадлежащий ему пункт сдачи нефти и принимался "Башнефть-добычей" на ее установке предварительного сброса пластовой воды (УПС) Исанбай. Далее нефть проходила по трубопроводу ответчика УПС Исанбай - НСП Телепаново, где после смешения с сырьем "Башнефти" проходила подготовку для сдачи в магистральную систему.

В июне-июле 2019 года "Башнефть-добыча" выявила факты превышения нормативного содержания хлорорганических соединений (ХОС) в сдаваемой МНКТ нефти. Так, с 5 по 14 июня 2019 года ответчик выявил ХОС на уровне 10,9 ppm при предельном по ГОСТ 10 ppm. "Башнефть" попросила МНКТ организовать мероприятия, обеспечивающие исключение использования в производстве ХОС. Проба следующей недели выявила содержание ХОС в размере 17,1 ppm, в конце июня 19 ppm. В связи с ухудшением качества сдаваемой нефти "Башнефть" приостановила прием сырья у МНКТ до устранения нарушений.

МНКТ уведомили "Башнефть", что провели мероприятия с целью исключения риска воздействия химических реагентов на образование ХОС: приостановило все точки подачи ингибитора-коррозии; остановило скважины с повышенным содержанием ХОС; провело работы по мониторингу и выявлению скважин с высоким содержанием ХОС. В связи с этим компания просила возобновить прием нефти с последующей сдачей в систему "Транснефти" с показателями не более 6 ppm. Стороны договорились о возобновлении приема с учетом выполнения плана мероприятий по обеспечению качества сырья. Истец произвел опорожнение емкостей и прилегающих трубопроводов, вывез 65 тонн "грязной" нефти, запустил фонд скважин с низким содержанием ХОС до 3,5 ppm, заместил сырье в подводящем трубопроводе от ДНС-1 Актанышского месторождения до СИКНС при УПС Исанбай.

Анализ пробной партии показал содержание ХОС до 4,7 ppm, в связи с чем сдачу-прием нефти возобновили с 24 июля. Однако 26 июля при анализе накопительной суточной пробы нефти истца "Башнефть" установила превышение содержания ХОС до 18,2 ppm, при том, что арбитражные пробы показывали низкие уровни. Прием нефти был вновь остановлен до устранения причин, влияющих на повышенное содержание ХОС.

Действия "Башнефть-добычи" по приостановке приема нефти МНКТ посчитали незаконными, так как ответчик по договору сам обязался привести нефть истца в соответствие с нормативами по ХОС. Кроме того, "Башнефть" самовольно (без согласования с МНКТ) изменила порядок и периодичность испытаний проб нефти на ХОС, а химико-аналитическая лаборатория ответчика использовала загрязнённые реагенты, что повлияло на результаты, считал истец. В связи с остановкой приема нефти МНКТ понесли убытки, вызванные необходимостью транспортировать сырье автомобильным транспортом и невозможностью добычи нефти в полном объеме, а также уплатой "Транснефти" штрафа за невыполнение заявленного к сдаче в систему объема за июнь и июль 2019 года. Также истец считал, что у "Башнефти" возникло неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса в размере 13 млн руб. за непрокачку в период с 25 июня по 27 июля 2019 года.

"Башнефть-добыча", в свою очередь, настаивала, что сдаваемая МНКТ нефть должна была соответствовать ГОСТ, в том числе, по ХОС.

Суд пришел к выводу, что возражения МНКТ о том, что передаваемая компанией нефть не должна соответствовать требованиям ГОСТ, противоречит договору и фактически сложившимся правоотношениям между сторонами. Кроме того, по мнению суда, именно ответчик несет технологические и экономические риски сдачи нефти ненадлежащего качества в систему "Транснефти" в связи со смешением своего сырья с "грязными" объемами.

В своем решении суд напомнил об истории, случившейся за два месяца до спорных событий.

В апреле 2019 года на магистральном нефтепроводе "Дружба" выявлено загрязнение хлорорганикой около 3 млн тонн экспортной нефти, что привело к остановке перекачки нефти из России в направлении Германии, Польши, Венгрии, Словакии и Белоруссии. Одной из причин инцидента явилась недостаточная периодичность испытаний нефти для проверки ее соответствия нормативным показателям качества ГОСТа, отметил суд со ссылкой на выступление тогдашнего министра энергетики Александра Новака.

Суд посчитал, что к сдаваемой МНКТ нефти до 1 июля 2019 года должны были применяться требования ГОСТ (уровень ХОС не более 10 ppm), а с вступлением в силу Технического регламента ЕАЭС требования TP ЕАЭС не более 6 ppm. При этом лицом, ответственным за обеспечение соблюдения этих требований, является истец, а ответчик имеет право на приостановку приемки нефти в случае нарушения указанных положений. В результате суд признал обоснованными лишь требования возврата аванса за непринятую нефть в размере 13 млн рублей.

Согласно отчетности МНКТ за 2020 год, владельцами компании являются члены семьи первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева: Айрат, Радик и Тимур Шаймиевы.