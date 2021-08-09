Компания Шаймиевых оспорила отказ в иске к структуре "Роснефти"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" (МНКТ), принадлежащее членам семьи первого президента республики Минтимера Шаймиева, подало апелляцию на решение суда, который отказал ей в иске к структуре "Роснефти" в рамках спора о сдаче в трубопровод загрязненного сырья.

Согласно судебной картотеке, жалоба была подана 4 августа.

МНКТ просило взыскать с ООО "Башнефть-добыча", входящего в "Роснефть", 242 млн рублей компенсации потерь, связанных с с остановкой приема нефти МНКТ в июне-июле 2019 года из-за обнаружения в ней хлорорганических соединений, превышающих ГОСТ.

В МНКТ указали, что понесли убытки, вызванные необходимостью транспортировать сырье автомобильным транспортом и невозможностью добычи нефти в полном объеме, а также уплатой "Транснефти" штрафа за невыполнение заявленного к сдаче в систему объема. Кроме того, истец считает, что у "Башнефти" возникло неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса в размере 13 млн рублей за непрокачку в период с 25 июня по 27 июля 2019 года.

Арбитражный суд счел, что ответственность за качество сдаваемой нефти лежит непосредственно на добывающей компании, а частоту необходимых проверок уровня хлорорганики проиллюстрировал примером с загрязнением экспортного трубопровода "Дружба", произошедшим за два месяца до спорных событий.

Нефть с высоким содержанием хлорорганики обнаружили в "Дружбе" в апреле 2019 на территории Белоруссии. Для ликвидации последствий ЧП была остановлена перекачка нефти по трубопроводу в направлении Германии, Польши, Венгрии, Словакии и Белоруссии. Одной из причин инцидента называлась недостаточная периодичность испытаний нефти для проверки ее соответствия нормативным показателям качества ГОСТа, отметил суд со ссылкой на выступление тогдашнего министра энергетики Александра Новака.

Суд посчитал, что к сдаваемой МНКТ нефти до 1 июля 2019 года должны были применяться требования ГОСТ (уровень ХОС не более 10 ppm), а с вступлением в силу Технического регламента ЕАЭС требования TP ЕАЭС не более 6 ppm.

В отчетности МНКТ за 2020 год говорится, что владельцами компании являются члены семьи первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева: Айрат, Радик и Тимур Шаймиевы.