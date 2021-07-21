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Суд в Кирове оштрафовал троих последователей "Свидетелей Иеговы"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Суд в Кирове оштрафовал трех местных последователей запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы" (Верховный суд признал ее экстремистской). Как сообщил областной главк СК, они признаны виновными в организации деятельности объединения, ликвидированного по суду за экстремизм (ч. 1 ст. 282.2 УК).

Штрафы составили от 200 тысяч рублей до полумиллиона рублей.

Следствие и суд установили, что трое подсудимых с июля 2017 года по март 2019 года в Кирове активно продвигали свою запрещенную организацию: "созывали участников Собрания для проведения служебных встреч и учебных занятий, организовывали религиозные выступления и богослужения на данных встречах, распространяли религиозную литературу, в том числе экстремистского содержания, занимались пропагандой преимущества религиозного учения "Свидетелей Иеговы" перед иными религиями, призывали граждан к отказу от медицинского вмешательства, негативно относились и не признавали государственные органы и органы местного самоуправления".

Двое из троих собирали с участников собрания пожертвования "для финансирования и обеспечения экстремистской и проповеднической деятельности". Всего они собрали не менее 119 тысяч рублей, подсчитали в СК.

Кировская область СКР Киров Свидетели Иеговы

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