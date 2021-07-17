В Екатеринбурге начали крестный ход, несмотря на его отмену властями

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Крестный ход, который власти Свердловской области не согласовали из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, проходит в Екатеринбурге, сообщил "Интерфаксу" очевидец.

Представители Екатеринбургской епархии призвали паломников двигаться небольшими группами. Первые уже отправились от Храма на Крови к Ганиной Яме, остальные будут присоединяться к ним по мере участия в причастии.

По словам очевидца, людей на площади перед храмом во время богослужения было много, но в разы меньше, чем в предыдущие годы, когда не было ограничений. По его оценке, на мероприятии присутствует 2-3 тысячи человек.

Согласно информации в социальных сетях, спустя некоторое время после начала литургии на площади появились представители правоохранительных органов.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений во время своего выступления, которое транслировал телеканал "Союз", уточнил, что святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил накануне службы передать его благословение.

"Кто-то пойдет домой, кто-то пойдет к близким, знакомым, друзьям, кто-то пойдет на молебен, чтобы участвовать в молебне, в монастыре на Ганиной Яме. Это будет неорганизованно. И очень важно, чтобы каждый внимательно относился к себе и к тем людям, которые находятся рядом. (...) Не полениться, смириться и надеть масочку", - сказал митрополит.

Ранее сообщалось, что свердловские власти приняли решение не проводить крестный ход в Царские дни из-за ситуации с коронавирусом. Позже митрополит своем аккаунте в телеграм-канале отметил, что "традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы переросла рамки так называемых "мероприятий", и что "нынче люди пройдут по святому пути - это очевидность". Он также подчеркнул, что "решение властей, не согласовавших проведение Царского крестного хода, имеет под собой основания".

Памятные мероприятия "Царские дни" традиционно проходят в Екатеринбурге в июле. В предыдущие годы в шествии принимали участие от 60 тысяч до 100 тысяч человек.

В прошлом году "Царские дни" прошли в Свердловской области с 12 по 20 июля. Екатеринбургская епархия сообщала, что мероприятия будут проведены с соблюдением санитарных норм. При этом власти региона призвали жителей воздержаться от участия в мероприятиях памятных дней, в том числе в крестном ходе.