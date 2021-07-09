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Митрополит примет участие в Царском крестном ходе, несмотря на его отмену властями

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений считает, что люди пройдут "по святому пути", несмотря на решение властей об отмене традиционного Царского крестного хода, и сам намерен участвовать в нем.

"Традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы переросла рамки так называемых "мероприятий" и стала для десятков тысяч людей священной. И нынче люди пройдут по святому пути – это очевидность. Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или "козьими тропами"? Это покажет время", - написал он в своем телеграм-канале.

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Митрополит отметил, что "решение властей, не согласовавших проведение Царского крестного хода, имеет под собой основания, хотя не следовало бы стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции".

"В нынешней эпидемической ситуации не может быть идеальных решений. Каждый самостоятельно находит баланс между мужеством и страхом, ответственностью и смелостью, осторожностью и дерзновением. Я однозначно пойду!" – заявил правящий архиерей.

Ранее сообщалось, что власти приняли решение не проводить крестный ход в "Царские дни" из-за ситуации с коронавирусом. В предыдущие годы в шествии принимали участие от 60 тыс. до 100 тыс. человек.

Крестный ход - одно из ключевых событий "Царских дней", проводимых в память о гибели семьи последнего российского императора Николая II. В ночь на 17 июля верующие проходят по маршруту, которым в 1918 году останки членов семьи Романовых были доставлены для уничтожения в урочище Ганина Яма с места их убийства из дома Ипатьева, где позднее был возведен Храм-памятник на Крови.

РПЦ коронавирус

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