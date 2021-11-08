Синод РПЦ разрешил епархиям переносить ежегодные собрания из-за эпидемий

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви внес поправку в ее устав, предоставив право епархиям переносить ежегодные собрания, если на их территориях обостряется эпидемическая ситуация.

Устав предусматривает, что архиерей созывает епархиальное собрание по своему усмотрению, но не реже одного раза в год. Синод разрешил архиереям совместно с епархиальными советами переносить такое собрание на более благоприятное время, говорится в итоговых документах заседания, которое прошло в понедельник онлайн под председательством патриарха Кирилла.

Если собрание будет переноситься в епархии, где в текущем году истекают уставные полномочия членов епархиальных советов или епархиальных судов, им разрешили продлить эти полномочия на год.

Синод в марте 2020 года рекомендовал соболюдать меры профилактики коронавируса, в том числе дезинфицировать кивоты икон, которые целуют верующие, и применять при причастии одноразовые стаканчики. В конце апреля 2020 года патриарх Кирилл ввел персональную ответственность священников за соблюдение указаний по профилактике COVID-19.