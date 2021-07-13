Военные провели дезинфекцию пяти храмов в преддверии Царских дней

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Свердловской области специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа в преддверии Царских дней провели дезинфекцию пяти храмов и объектов на территории монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма, сообщила пресс-служба ЦВО.

Дезинфекцию провели по просьбе Екатеринбургской епархии.

"Используя ранцевые распылители, специалисты РХБ-защиты ЦВО провели дезинфекцию входных групп, лестниц, внутренних помещений храмов, а также пешеходных мостов и прочих объектов монастыря", - говорится в пресс-релизе.

8 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что приуроченный к Царским дням крестный ход будет отменен. Он вспомнил фотографии с прошлогоднего крестного хода, участники которого были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. По словам чиновника, год назад мероприятие разрешили, потому что казалось, что "пандемия идет на спад". Пока в регионе ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается тревожной.

9 июля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем телеграм-канале высказал мнение, что люди все равно придут на Царский крестный ход, и пообещал, что сам примет в нем участие. Он добавил, что "традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы переросла рамки так называемых "мероприятий" и что "нынче люди пройдут по святому пути - это очевидность". "Решение властей, не согласовавших проведение Царского крестного хода, имеет под собой основания", согласен митрополит, но, по его мнению, "не следовало бы стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции".

После этого региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал епархии ограничить проведение массовых мероприятий в рамках Царских дней.

Памятные мероприятия Царские дни традиционно проходят в Екатеринбурге в июле. В 2021 году главное богослужение должно было состояться 16 июля, после чего в ночь на 17 июля от Храма на Крови до Ганиной Ямы должен был выдвинуться крестный ход. В предыдущие годы в шествии принимали участие от 60 тысяч до 100 тысяч человек. В прошлом году Царские дни проводились с 12 по 20 июля.