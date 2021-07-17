Российские дипломаты посетили Бута в тюрьме

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В рамках оказания правовой помощи находящимся за рубежом российским гражданам сотрудники посольства России в Соединенных Штатах посетили россиянина Виктора Бута, содержащегося в тюрьме, сообщило посольство России в США.

Дипломаты "заверили соотечественника в том, что будут и далее отстаивать его права и защищать интересы".

"Продолжим оказывать необходимую помощь нашим гражданам", - отметило посольство.

Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году Бyт был приговорен к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

Бут отрицает все обвинения и заявляет, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

Ранее адвокат Владимир Жеребенков заявлял, что осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана должны были обменять на Бута.