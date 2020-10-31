Россиянин Бут заявил, что обеспечен средствами защиты от COVID-19 в тюрьме

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Осужденный в США россиянин Виктор Бут в ходе телефонного разговора с российскими дипломатами заявил, что обеспечен средствами защиты от коронавируса, говорится в заявлении, опубликованном в субботу в фейсбуке посольства РФ в США.

"Провели телефонный разговор с росгражданином Бутом, содержащимся в тюрьме "Марион", штат Иллинойс. Соотечественник жалоб не высказывал. Заявил, что обеспечен средствами индивидуальной защиты от COVID-19", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что продолжают отслеживать ситуацию с соблюдением прав россиян, находящихся в американских тюрьмах.

"Наши дипломаты уделяют пристальное внимание состоянию их здоровья, особенно в свете стремительного распространения коронавируса в США", - подчеркивается в сообщении.

Виктор Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году Бyт был приговорен к 25-ти годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

Бут отрицает все обвинения и заявляет, что занимался абсолютно легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

В конце февраля посольство РФ в Вашингтоне направило в госдепартамент США ноту с призывом отменить "необоснованно жесткие" меры содержания в тюрьме Бута.